Милиция высчитала средний размер взятки в Украине

В МВД заявляют, что в январе-феврале 2011 года общая сумма полученных чиновниками взяток составила более 12,62 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Антикоррупционного бюро Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Олег БЕХ.

По его словам, средняя сумма взятки составила 177 тыс. грн.

О.БЕХ сообщил, что самая крупная сумма взятки, которую вымогали злоумышленники, составляет 8 млн. грн.

Он отметил, что взяточничество остается самым распространенным из всех коррупционных преступлений.

По словам О.БЕХА, таких преступлений за январь-февраль 2011 года задокументировано больше на 60%, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сказал О.БЕХ, на взятках «погорели» должностные лица в Черкасской, Киевской, Тернопольской, Донецкой и ряде других областей.