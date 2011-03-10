В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:19, 10 марта 2011Общество
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Волнение моря, обледенение судов
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на сегодня из-за ухудшения погодных условий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, ожидается усиление ветра до 25-30 м/с, гололедица, сильный снег, местами налипание мокрого снега.
В акватории Азовского моря ожидается усиление порывистого ветра до 30 м/с, волнение моря 15-20 дм, обледенение судов.
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