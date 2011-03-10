Прокуратура возбудила дело за незаконную добычу воды
04:19, 10 марта 2011Общество
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Сообщение из Житомира
В Житомирской области прокуратура возбудила дело по факту незаконной добычи воды.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, почти год Горщиковское государственное коммунальное предприятие в Коростенском районе проводило забор воды с артезианской скважины без получения соответствующей лицензии.
За это время нанесенные убытки за самовольное использование подземных вод превысили 200 тысяч гривен.
Сумму убытков решением хозяйственного суда Житомирской области изъято в пользу Горщиковского сельсовета.
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