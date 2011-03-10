Милиционер провел иностранца мимо таможенного поста в аэропорту

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении инспектора линейного отдела милиции в международном аэропорту «Симферополь», который помог иностранцу в перемещении контрабанды и неуплате 400 тыс. грн. таможенных платежей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского надзорного ведомства.

«Инспектор провел иностранца мимо таможенного контроля, чем помог незаконно переместить через границу товар. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 400 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Майору милиции инкриминируется злоупотребление служебным положением.

В отношении нарушителя таможенных правил заведено дело по статье «контрабанда».

Крымское управление Службы безопасности Украины ведет следствие.