Милиционер провел иностранца мимо таможенного поста в аэропорту
Сообщает крымская прокуратура
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении инспектора линейного отдела милиции в международном аэропорту «Симферополь», который помог иностранцу в перемещении контрабанды и неуплате 400 тыс. грн. таможенных платежей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского надзорного ведомства.
«Инспектор провел иностранца мимо таможенного контроля, чем помог незаконно переместить через границу товар. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 400 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
Майору милиции инкриминируется злоупотребление служебным положением.
В отношении нарушителя таможенных правил заведено дело по статье «контрабанда».
Крымское управление Службы безопасности Украины ведет следствие.