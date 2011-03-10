Вертолетная площадка попала под жилую застройку

Прокуратура Крыма предъявила бывшему заместителю начальника управления главного архитектора городского совета Ялты обвинение в незаконной передаче вертолетной площадки в южнобережном поселке Кореиз под жилищное строительство.

Надзорное ведомство закончило расследование дела против ялтинского чиновника и передало его в суд, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Ему инкриминируется незаконное согласование предоставления под жилищную застройку земельного участка в Кореизе, фактически расположенного под коммунальной собственностью - вертолетной площадкой, чем территориальной громаде причинено почти 1 млн. грн. ущерба», - говорится в сообщении.

Экс-замначальника управления главного архитектора горсовета Ялты, фамилия которого не разглашается, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - «злоупотребление властью или служебным положением» и «должностная подделка».

Ранее прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению этого чиновника в незаконном согласовании проектов отвода земучастков на территории Мисхорского парка-памятника общегосударственного значения и Юсуповского дворцово-паркового комплекса (Большая Ялта), чем государству нанесено 3,6 млн. грн. ущерба.