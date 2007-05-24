Министр обороны доложил Президенту об уровне боевой подготовки ВСУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с министром обороны Анатолием ГРИЦЕНКО высказал категорическое требование о недопустимости вмешательства в разрешение политического кризиса силовых структур, в том числе Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В начале разговора Президент акцентировал внимание на законных основаниях освобождения от должности генерального прокурора Святослава ПИСКУНА. Кроме того, глава государства отметил незаконные действия на протяжении сегодняшнего дня министра внутренних дел Василия ЦУШКО и бойцов спецподразделения «Беркут».

Однако, сообщает пресс-служба, главной темой разговора стало категорическое требование Президента о недопустимости вмешательства в разрешение политического кризиса силовых структур, в том числе ВСУ «без соответствующего приказа Верховного главнокомандующего – Президента Украины и в отсутствии законных оснований».

В свою очередь, министр обороны доложил Президенту о сегодняшнем состоянии и уровне боевой подготовки ВСУ.

Пресс-служба сообщает, что разговор состоялся после встречи Президента с силовиками и пресс-конференции. По приказу главы государства министр обороны прервал свою рабочую поездку в Полтавский гарнизон и час назад прибыл в Секретариат Президента.

Как сообщалось, сегодня Президент Украины освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл В.ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они затеяли драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

В свою очередь работники Управления госохраны прибыли в Генпрокуратуру, чтобы гарантировать назначение Виктора ШЕМЧУКА руководителем ведомства.