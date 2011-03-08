Украинцам за год выдано более миллиона шенгенских виз

В 2010 году гражданам Украины было выдано более 1 миллиона виз в Шенгенскую зону (шенгенские и национальные визы), что составляет 97% от поданных заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

При этом более трети виз было выдано бесплатно.

Значительная часть стран Шенгенской зоны предоставляют возможность подачи документов на получение визы в региональных центрах, таким образом упрощая поездки для представителей бизнеса и других граждан.

Как говорится в сообщении, количество долгосрочных виз, а также количество виз, выданных бесплатно, растет.

Справка УНИАН. Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС было подписано в июне 2007 года и вступило в силу 1 января 2008 года.

В соответствии с его положениями, значительно расширяется категория лиц для возможности получения многократных и бесплатных виз в страны Евросоюза, упорядочивается перечень документов, необходимых для выдачи виз гражданам Украины, а также признается перспектива введения взаимного безвизового режима поездок между гражданами Украины и ЕС.