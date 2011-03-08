Губернатор: нет проблем ни с мукой, ни с выпечкой хлеба

В Луганской области на сегодня нет проблем ни с мукой, ни с выпечкой хлеба. Ситуацию с обеспечением населения хлебом лично контролирует руководитель областной госадминистрации Владимир ПРИСТЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом акцентировали в пресс-службе ОГА.

Согласно сообщению, руководитель области сегодня созвал срочное совещание при участии руководителей ОАО «Каравай», ОАО «Луганскмлын», городских председателей соответствующих территорий, начальников структурных подразделений облгосадминистрации, на которой выставил требование, – не допустить возникновения социального напряжения среди населения.

В.ПРИСТЮК обратился к председателю правления ОАО «Луганскмлын» Зинаиде НАДЬОН с просьбой безотлагательно начать отпуск муки ОАО «Каравай» в долг, без предварительной оплаты для обеспечения жителей области хлебом в полном объеме.

«Ситуация с обеспечением населения Луганской области хлебом находится под моим личным контролем. На сегодня в регионе нет проблем ни с мукой, ни с выпечкой хлеба. Временные трудности на некоторых хлебозаводах уже ликвидированы. Резонанс, который получила ситуация с обеспечением хлебом городов Ровеньки и Свердловск, имеет искусственный характер, масштабы проблемы значительно преувеличены», – заявил руководитель Луганщины.

Как отчитались в облгосадминистрации, уже сегодня с 13-ти часов начата отгрузка муки на хлебозаводы, завтра утром магазины Свердловска и Ровенек смогут полностью обеспечить потребности населения в хлебе социальных категорий.

Председатель ОГА поручил инспекции по контролю над ценами срочно проверить заявления о возможных спекуляций с ценами на хлеб в праздничные дни. «Хлеб – это политический вопрос, однако я не допущу, чтобы кто-то делал на нем политику», – отметил В. ПРИСТЮК.