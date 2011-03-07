В Днепропетровске ищут, кто "заминировал" кафе

В Днепропетровске милиция разыскивает злоумышленника, который 5 марта около 23.30 по телефону «102» сообщил в дежурную часть горотдела внутренних дел о заминировании одного из кафе.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Работники взрывотехнической службы милиции обследовали помещение заведения, однако взрывных устройств не выявили. Из кафе были эвакуированы 20 посетителей и три человека обслуживающего персонала.

Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены адрес и номер таксофона, с которого поступило сообщение о заминировании. Принимаются меры для установления и задержания злоумышленника.