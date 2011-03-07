Врачи запрещают Януковичу перемещаться на большие расстояния
12:53, 07 марта 2011Общество
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Сообщает пресс-служба Президента
Врачи категорически запретили Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ перемещаться на большие расстояния до снятия швов на оперированной ноге.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Снятие швов запланировано на 11-12 марта.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Киеве В.ЯНУКОВИЧУ была проведена артроскопическая операция на поврежденном в результате давней спортивной травмы правом колене. Процесс восстановления проходит в соответствии с запланированным врачами графиком, рассчитанным на три недели.
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