В Донецкой области средняя зарплата в январе сократилась на 9%

В Донецкой области средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью занятых 10 человек и больше) в целом по области в январе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем, то есть декабрем 2010 года, уменьшилась на 9% и составила 2688 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, в промышленности средний уровень оплаты труда за январь уменьшился по сравнению с декабрем 2010 года на 3,6% и составил 3288 грн.

Реальная заработная плата (с учетом изменения цен и уплаченных налогов) в целом по области за январь 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года уменьшилась на 9,9%.

Статистики констатировали, что на величину январской зарплаты и ее динамику по сравнению с предыдущим месяцем традиционно повлияло сокращение единовременных выплат, которые, как правило, осуществляются в декабре (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.). К тому же в январе из-за праздников уменьшился фонд рабочего времени, за который начисляется заработная плата.

Январская зарплата в Донецкой области выше средней по Украине (2297 грн.) на 17%. По этому показателю область, как и прежде, заняла второе место среди всех регионов (самым высоким уровень оплаты труда за январь был в Киеве – 3453 грн., самым низким в Тернопольской области – 1610 грн.).

Как и в декабре, самой высокой среди всех видов экономической деятельности области была зарплата работников финансовых учреждений, которая за нынешний январь составила 4096 грн. Второе место заняли работники угольной промышленности (4064 грн.). Далее следуют работники предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (3882 грн.), металлургического комплекса (3524 грн.), работники предприятий по добыче неэнергетических полезных ископаемых (3086 грн.), предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (2903 грн.), транспорта (2870 грн.), машиностроения (2698 грн.).

Меньше, чем в среднем по области, начислено за январь научным работникам (2621 грн.), работникам пищевой промышленности (2568 грн.), строителям (2407 грн.), работникам предприятий по производству строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции (2392 грн.), государственного управления (2380 грн.), химической и нефтехимической промышленности (2314 грн.), почты и связи (2097 грн.), торговли (2036 грн.), лесного хозяйства (1928 грн.), образования (1791 грн.), сельского хозяйства (1679 грн.), здравоохранения (1631 грн.), гостиниц и ресторанов (1616 грн.), легкой промышленности (1427 грн.). Самой низкой была январская зарплата работников рыбного хозяйства (1306 грн.).