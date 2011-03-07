Против депутата, насмерть сбившего женщину, возбудили уголовное дело

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении депутата Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии „Фронт Змін”, насмерть сбившего женщину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как напоминают в прокуратуре, 5 марта около 07.20 депутат за рулем автомобиля «Опель Вектра» на проспекте Петровского в Днепропетровске совершил наезд на женщину, 1954 года рождения, которая от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений умерла.

После наезда на женщину водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан экипажем УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Как сообщили УНИАН в Днепропетровской областной организации политической партии «Фронт Змін», в организацию партии поступило заявление указанного депутата Красногвардейского райсовета о том, что он слагает с себя полномочия депутата районного совета. На ближайшем заседании областной организации «Фронта Змін» заявление будет рассмотрено.

«Областная организация партии будет содействовать правоохранительным органам в раскрытии этого трагического дорожно-транспортного происшествия, выражает соболезнования родным и близким погибшей в ДТП и окажет им необходимую помощь”, - отмечается в сообщении Днепропетровской облорганизации „Фронта Змін”.