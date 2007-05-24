Печерский суд отправил Станик, Пшеничного и Иващенко по месту регистрации

Печерский районный суд г. Киева без рассмотрения возвратил Сюзанне СТАНИК, Валерию ПШЕНИЧНОМУ и Владимиру ИВАЩЕНКО их иск об отмене Указов Президента Украины об их освобождении от должностей судей Конституционного Суда Украины.

Об этом УНИАН сообщил член Совместной рабочей группы по подготовке к досрочным парламентским выборам, народный депутат Украины пятого созыва (фракция “Наша Украина”) Николай ОНИЩУК.

Как отметил Н.ОНИЩУК, Печерский суд возвратил бывшим судьям КС их иск, исходя из того, что они обратились в несоответствующий суд – ведь в соответствии с действующим законодательством их заявление должно рассматриваться по месту жительства.

“Решение Печерского райсуда Киева не рассматривать иск экс-судей КС Сюзанны СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО об отмене Указов Президента относительно их освобождения от должностей является также свидетельством незаконности предыдущих постановлений местных судов Донецкой и Луганской областей о приостановке действия указанных актов главы государства”, - заявил Н.ОНИЩУК.

По его словам, речь идет о ст. 19 Кодекса административного судопроизводства, согласно которой «административные дела по поводу обжалований правовых актов индивидуального действия, а также действий или бездеятельности субъектов властных полномочий, которые касаются интересов конкретного лица, решаются административными судами по месту жительства (пребывания, нахождения) истца”, - отметил Н.ОНИЩУК, добавив, что именно это и разъяснили С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОМУ и В.ИВАЩЕНКО в постановлении Печерского райсуда Киева.

В то же время, Н.ОНИЩУК высказал мнение, что ситуация с возвращением иска на таких основаниях “вызывает сомнения в профессионализме и профессиональном уровне” юристов С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО.

В частности он заявил: «Возникает вопрос – как могут указанные лица претендовать на должности судей Конституционного Суда, если они не умеют защитить свое право, элементарно грамотно подать иск в суд?».

Как сообщал УНИАН, вчера на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявил, что уволенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО судьи Конституционного Суда Украины В.ПШЕНИЧНЫЙ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО просят Печерский районный суд г. Киева восстановить их на работе.

Ранее, В.ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в связи с нарушением присяги.

Каменнобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

В то же время Кировский райсуд Донецка прекратил действие указов Президента об увольнении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

В свою очередь, 16 мая Донецкий апелляционный административный суд прекратил исполнение судебного постановления Кировского райсуда относительно указов Президента об увольнении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Вместе с тем Каменнобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на В.ПШЕНИЧНОГО.

23 мая Шевченковский районный суд г. Киева в обеспечение административного иска Н.ОНИЩУКА вынес решение, которым запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.