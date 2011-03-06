Мужчина с женой и тещей похитили киевского адвоката
13:36, 06 марта 2011Общество
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Хотели выкуп - 50 тыс. дол.
В Черкасской области работники милиции задержали мужчину, его жену и тещу, которые с целью получения 50 тыс. дол. выкупа похитили киевского адвоката.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, мужчину похитили, когда он возвращался домой, отвезли в Канев, где около суток удерживали в квартире, пристегнувши наручниками к батарее.
"Пленному" удалось освободиться от наручников, покинуть квартиру и обратиться в милицию.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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