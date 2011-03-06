Мужчина с женой и тещей похитили киевского адвоката

В Черкасской области работники милиции задержали мужчину, его жену и тещу, которые с целью получения 50 тыс. дол. выкупа похитили киевского адвоката.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, мужчину похитили, когда он возвращался домой, отвезли в Канев, где около суток удерживали в квартире, пристегнувши наручниками к батарее.

"Пленному" удалось освободиться от наручников, покинуть квартиру и обратиться в милицию.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.