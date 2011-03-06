5 человек погибли при пожаре в бытовом вагончике агрофирмы

Пять человек, в том числе ребенок, в субботу погибли при пожаре в бытовом вагончике агрофирмы под Кировоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Украины.

"В 05.44 в селе Пидгайцы Кировоградского района на территории агрофирмы "Май" в металлическом вагончике произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, один из которых ребенок 2007 г. р.", - говорится в сообщении.

Через два часа пожар ликвидировали два отделения спасателей. Вероятная причина возгорания - огонь от окурка.