Представители УЕФА остались довольны Харьковом

Представители УЕФА остались довольны ходом подготовки Харькова к Евро-2012.

По просьбе корреспондента УНИАН свои комментарии по итогам совещания по вопросам подготовки города к чемпионату Европы по футболу, которое состоялось сегодня в Харькове, дали журналистам операционный директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН и специальный представитель президента УЕФА по Евро-2012 Франтишек ЛАВРИНЕЦ.

«У нас была очень хорошая, конструктивная беседа с мэром и его командой. Город представил сегодня информацию по ключевым проектам, а мы поделились своими комментариями. Мы осмотрим еще два проекта: стадион и аэропорт, после чего улетаем во Львов. Работы продолжаются, еще много надо сделать, но выглядит неплохо», - сказал М.КАЛЛЕН.

Ф.ЛАВРИНЕЦ, побывавший в Харькове впервые, отметил большой объем работ, проведенных в ходе подготовки к турниру. «Я в Харькове нахожусь впервые. Здесь очень много работы уже сделано. Люди ответственные - как представители города, так и частные инвесторы. Работают только на успех. Я думаю, что это будет большой праздник для Харькова и всей Украины», - сказал Ф.ЛАВРИНЕЦ.

Также представитель президента УЕФА пожелал, «чтобы сборная Украины хорошо сыграла».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове было представлено название 5-звездочной гостиницы «Kharkiv Palace», которая строится к Евро-2012. В презентации приняли участие М.КАЛЛЕН, Ф.ЛАВРИНЕЦ, а также директор Турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ. Презентация названия нового отеля, который станет первым в Харькове, изначально спроектированным по стандартам 5-звездочного, состоялась на площади Свободы в центре города, где ведется строительство.

В рамках мероприятий между УЕФА и группой DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО был подписан договор о размещении штаб-квартиры УЕФА на время проведения финальных матчей Евро-2012 в гостинице «Kharkiv Palacе». Строительство гостиницы ведет группа DCH на центральной площади Харькова - площади Свободы. «Kharkiv Palace» сооружается на 100% за счет частных инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО и является одним из ключевых объектов Евро-2012 в Харькове. Открытие отеля намечено на декабрь 2011 года. Общий объем инвестиций в его строительство, по предварительным оценкам, превысит 100 млн. долларов.