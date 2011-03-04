Прокуратура проверяет аварию на шахте Засядько

Прокуратура Киевского района г. Донецка проводит доследственную проверку по факту сегодняшней аварии на арендном предприятии "Шахта им. А. Засядько".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, проверка взята на контроль областной прокуратурой.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 7.20 на шахте им. Засядько при прохождении выработки в 19-м восточном конвейерном штреке пласта М3 произошло возгорание метана, в результате которого получил ожоги помощник начальника участка. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Создана и начала работу комиссия Госгорпромнадзора по расследованию причин и обстоятельств аварии.