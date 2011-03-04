Назначен директор по эксплуатации НСК «Олимпийский»

Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов 1 марта назначило на должность директора по эксплуатации НСК «Олимпийский» Владимира ГЕНИНСОНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

По словам В.ГЕНИНСОНА, на этапе реконструкции спорткомплекса в его обязанности будет входить подготовка НСК «Олимпийский» к эксплуатации и проведению Евро-2012, а после открытия стадиона – организация текущей деятельности, матчей и других мероприятий.

На сегодняшний день ведется разработка бизнес-плана и создается организационная структура спорткомплекса.

Ранее В.ГЕНИНСОН занимал должность руководителя департамента кейтеринга и обслуживания гостиницы Hyatt Regency Kyiv, и директора по развитию управляющей компании Vertex Hotel Group.