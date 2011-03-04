Украинцы в январе оплатили ЖКУ на 84%

Жители Украины в январе 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 3,8 млрд. грн., что составляет 84% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Киеве, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской и Ровенской областях (105,1-91,5%), самый низкий – в Днепропетровской области, Крыму, Запорожской и Херсонской областях (73-77,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в январе т.г. увеличились на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 489,6 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2011 года увеличилась на 6,3% по сравнению с декабрем 2010 года и на начало февраля 2011 года составила 12 млрд. 077,9 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,7 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах, кроме Киева.

В частности, в январе т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,5% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 23%, за вывоз бытовых отходов – 20,4%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,1%, за газоснабжение – 21,4%.

В январе 2011 года население уплатило за электроэнергию 757,5 млн. грн., что составляет 164,1% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень расчетов за электроснабжение с учетом погашения долгов предыдущих периодов наблюдался в Одесской и Закарпатской областях и Киеве (220,9-215,7%), самый низкий – в Черниговской и Сумской областях (94,9 и 97,3%). Задолженность населения по оплате за электроэнергии на начало февраля 2011 года составила 2 млрд. 939,2 млн. грн.

В январе 2011 года население Украины заключило 6,7 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 16,2 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 15,7 млн. грн.