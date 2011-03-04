Лозинского простили за хулиганство

Прокуратура изменила заключительное обвинение для всех фигурантов дела об убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Главный обвиняемый – бывший нардеп Виктор Лозинский не будет отвечать по статье за хулиганство, у него осталось только обвинение в убийстве из хулиганских побуждений, пишет газета "Сегодня".

Кроме того, из дела полностью убрали эпизод о якобы угоне Лозинским машины ВАЗ в 2008 году (еще до смерти Олийныка).

Новое обвинение читали два часа. По словам адвоката Виктора Грицюка, теперь он подготовит свое выступление в ответ прокуратуре, после чего в суде начнутся дебаты. Следующее заседание пройдет уже после праздников, решение ожидается к концу марта.

По словам бывшего начальника милиции Голованевского района Михаила Ковальского, после переквалификации его дела он уже не сможет занимать определенные должности.

Экс-прокурор района Евгений Горбенко о своем новом обвинении ничего не сказал – он выглядел грустнее всех и все время держался руками за голову.