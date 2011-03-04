В Украине обострились проблемы с соблюдением прав женщин

Международные организации обеспокоены тем, что в ходе административной реформы сфера обеспечения равенства женщин и мужчин осталась вне компетенции правительства: ликвидировали ведомство, которое занималось проблемами женщин. Министерство семьи, молодежи и спорта реформировано в Госслужбу молодежи и спорта. Новое ведомство теперь не будет заниматься проблемами семьи, гендерной политики, профилактики домашнего насилия, противодействия торговле людьми. А эти вопросы в Украине сейчас чрезвычайно актуальны, отмечает замдиректора представительства Программы развития ООН в Украине Елена Панова.

Украинские женщины не имеют доступа к власти: только 8 процентов женщин представлены в украинском парламенте, ни одной женщины нет в составе Кабмина, заметна разница в заработной плате женщин и мужчин за труд равной ценности. При этом уровень высшего образования женщин одинаковый с мужчинами.

Насилие в семье и торговля людьми в Украине имеют гендерную окраску: свыше 90 процентов жертв домашнего насилия и 80 жертв торговли людьми – это женщины.

«Очень часто в Украине женщин изображают стереотипно, мол, женщины здесь предмет эстетического наслаждения, красоты, удовольствия, или как машины для выполнения домашних обязанностей. Это недопустимо. Это унизительно», - приводит слова Е.Пановой на открытии киевского форума «Общество равных возможностей» Deutsche Welle. Зампредседателя Представительства Европейского Союза в Украине Мария Юркова напомнила, что ЕС выделил Украине 14 миллионов евро в поддержку гендерных программ, но проблемы равенства между женщинами и мужчинами в стране не улучшаются.