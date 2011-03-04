Родной город Януковича уйдет под воду?

Сотрудники шахты-водокачки «Красный Октябрь» в городе Енакиево Донецкой области, где родился президент Виктор Янукович, угрожают прекратить работу и «затопить» город, если им не выплатят зарплату, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу ЦК профсоюза работников угольной промышленности Украины.

«Люди возмущены до предела. Сколько можно испытывать их терпенье?! Летом прошлого года только угроза остановки водоотливных установок заставила Минуглепром вспомнить о нас и выплатить четырехмесячную задолженность по заработной плате, и вот опять такая же ситуация», - говорит председатель профсоюза шахты.

По словам шахтеров, не получавших зарплату с начала 2011 года, руководство им заявило, что «денег нет, даже не ждите».

«Если водоотливной комплекс прекратит работу, под водой окажутся территории, на которых расположены жилые дома, грозит подтопление и действующим шахтам. И тогда проблема одного госпредприятия превратится в экологическую катастрофу городского масштаба, от которой могут пострадать люди», - отмечается в сообщении ПРУП.

Шахтеры «Красного Октября» намерены принять решение, бастовать или нет, в пятницу 4 марта.