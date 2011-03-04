Киевводоканал исключает дефицит питьевой воды в Киеве

ПАО «АК «Киевводоканал» исключает возможность дефицита питьевой воды в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, комментируя появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что в этом году может возникнуть проблема дефицита воды для заполнения водных резервуаров, которые используются в качестве источника питьевой воды.

«Ни о каком дефиците питьевой воды для киевлян не может быть и речи. Мощности ПАО «АК «Киевводоканал» на сегодня позволяют выдавать около 2 млн. куб. м воды в сутки, между тем ежесуточно для потребностей киевлян в среднем выдается около 900 тыс. куб. м. То есть запасов питьевой воды полностью хватает», - сказано в сообщении.