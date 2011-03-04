Открылась первая частная галерея в Кировограде

В Кировограде открылась первая частная художественная галерея «Елисаветград».

Как передает корреспондент УНИАН, расположена галерея в исторической части города и занимает помещение в два этажа.

По словам владельца галереи, коллекционера живописи Николая ЦУКАНОВА, он работал над ее созданием около 5 лет при поддержке семьи, друзей-художников.

«Сегодня чаще можно услышать об открытии нового клуба или ресторана. Надеюсь, что появление новой художественной галереи станет достойным событием в культурной жизни Кировограда. Мы не будем проводить в галерее развлекательные мероприятия или любительские выставки. У нас представлены работы лучших отечественных художников, которые имеют имя. Нужно держать планку», - рассказал Н.ЦУКАНОВ.

По его словам, галерею уже посетил народный художник СССР Петр ОССОВСКИЙ и подарил одну из своих картин.

Экспозиция, представленная в галерее, насчитывает несколько десятков картин известных украинских, в том числе кировоградских, художников, в частности, братьев Анатолия и Сергея ШАПОВАЛОВЫХ, Семена РАВСКОГО, Бориса ВИНТЕНКО, Федора КЛИМЕНКО и других.

«График выставок распланирован уже до сентября этого года. Немало известных украинских художников выразили желание представить в нашей галерее свои картины», - отметил Н.ЦУКАНОВ.

Он отказался назвать стоимость галереи, отметив, что немало ценных работ были подарены авторами ему как почитателю художественного искусства. «Могу заверить, что все технические и охранные требования к галерее соблюдены на высоком уровне», - добавил Н.ЦУКАНОВ.