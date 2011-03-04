Генконсульство за год выдало около 2 тыс. "карт поляка"

За год работы Генеральное консульство Республики Польша в Виннице выдало около 2 тыс. карт поляка и зарегистрировало 15 новых польских организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Генеральный консул Польши в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК.

«Так сложилось, что наш консульский округ – это три области Житомирская, Винницкая и Хмельницкая. И на территории этих трех областей проживает самая большая группа по численности лиц польской национальности. В связи с этим одним из главных вопросов является – получение карты поляка», - сказал Генконсул.

По его словам, уже принято более 2 тысяч анкет на оформление «карты поляка» и уже около 2 тыс. карт поляка выдано. Он также сообщил о введении Консульством «дежурных выездов» для соответствующего оформления.

«Мы знаем, что на территории нашего округа есть лица, которые проживают в маленьких городах и если в данном городе соберется группа 50 и более человек, безусловно, консульство выезжает с так называемым «консульским дежурством» и обслуживает там граждан на месте. За последние месяцы уже несколько десятков таких выездов было», - сообщил К.СВИДЕРЕК.

Он отметил, что предварительно гражданам, желающим оформить «карту поляка» необходимо прислать факс или сообщить, что собралась такая группа людей, после чего определяется время и день прибытия представителей Генконсульства.

К.СВИДЕРЕК также сообщил, что появление нового консульского округа создало предпосылки для создания новых польских организаций, а также появилась большая заинтересованность в изучении польского языка. «За последний год было зарегистрировано новых 15 организаций в Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. А что касается изучения польского языка - я думаю, что это всеукраинская тенденция, так как много украинцев заинтересовались его изучением», - сказал Генконсул.

Как сообщал УНИАН, в Винницы 5 февраля 2010 года открылось Генеральное консульство Республики Польша, которое обслуживает Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области.