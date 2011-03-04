Возбуждено 7 уголовных дел против врачей-взяточников

В Луганской области в прошлом году было

Луганск. 3 марта. УНИАН. В Луганской области в 2010 году было возбуждено 7 уголовных дел против врачей, касающихся взяточничества и вымогательства денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания коллегии Главного управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации сообщил начальник управления Павел МАЛЫШ.

«Некоторые доктора, позабыв медицинскую терминологию, изъясняются на языке только долларов и евро даже с теми пациентами, которые эти денежные знаки в глаза никогда не видели, они припирают к стенке пациентов и обдирают догола», - заявил он.

По его словам, взяточничество в сфере здравоохранения – огромная проблема, которая требует немедленного решения. «В здравоохранении Луганской области трудится огромная армия высококвалифицированных, верных своему долгу медицинских работников. Они все заслужили уважение населения. Вместе с тем действия отдельных наших, так называемых коллег заставляют краснеть всю область», - заявил начальник управления.