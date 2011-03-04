Во Львове создали городской совет церквей

Представители духовенства инициировали создание во Львове Совета церквей. Городской председатель Андрей САДОВЫЙ поддержал эту инициативу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, состоялась рабочая встреча городского председателя с представителями духовенства. На встречу были приглашены владыка Венедикт (АЛЕКСИЙЧУК), владыка Макарий (МАЛЕТИЧ), митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (РУДЮК), архиепископ Львовский Львовской епархии УПЦ Августин (МАРКЕВИЧ), владыка ФИЛАРЕТ, владыка Леон МАЛЫЙ, владыка Игорь (ВОЗЬНЯК).

«Мы договорились о создании церковного Совета, в который входят все наши христианские епископы, чтобы иметь возможность свободно общаться. В этом формате мы будем общаться со всеми конфессиями, которые есть городе. Все христианские конфессии, все верующие должны работать вместе. Мы сегодня только обсуждали вопрос, как будет работать Совет. Рабочая группа должна проработать более детальный график», - отметил городской председатель Львова.