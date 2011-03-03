Половину всех брачных контрактов в Украине заключают в Киеве

За 19 лет существование в Украине института брачного контракта большого распространения такие договоры так и не получили. В частности, в течение семи лет действия Семейного кодекса Украины, который определил понятие, содержание и правила заключения брачного договора, этой возможностью в стране воспользовалось лишь около 6 тысяч супружеских пар. Так, в 2010 году нотариусами было заверено немногим больше 1 тысячи брачных договоров.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на статистическую отчетность Минюста относительно совершенных нотариальных действий.

Так, в 2004 году (со вступлением в силу Семейного кодекса) в стране было заключено 476 брачных договоров, в 2005 году – 687, в 2006 году – 917, в 2007 году – 1263, в 2008 году – 1029, в 2009 году – 942, в 2010 году – 1037.

При этом, почти половина таких договоров заключается в Киеве. Например, в 2009 году в столице было заключено 357, а в 2010 году – 417 брачных договоров. В то же время в Киевской области в прошлом году было заключено лишь 28 брачных договоров.

В отдельных регионах в 2010 году количество брачных договоров вообще исчислялось единицами. Например, в Кировоградской области в прошлом году было заключено лишь 2 брачных договора, в Николаевской области – 6 договоров, в Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областях – по 8 договоров, в Волынской, Херсонской и Тернопольской – по 11 договоров, В Житомирской, Ривненской и Черкасской областях – по 13 договоров, в Черновицкой области – 14 договоров,, в Хмельницкой и Луганской областях - по 16 договоров, в Винницкой области – 18, в Закарпатской области – 19.

Немногим больше брачных договоров в 2010 году было заключено в Полтавской области и Крыму – по 33, в Запорожской области – 37, в Львовской области – 43, в Донецкой области – 44, в Харьковской области – 64, в Днепропетровской области – 71, в Одесской области – 75.

Для сравнения: в 2010 году в Украине было зарегистрировано более 300 тысяч браков.

Как свидетельствует нотариальная практика, часто брачные договоры заключаются супружескими парами, в которых один из супругов является иностранцем. Бывают случаи, когда желание заключить брачный договор изъявляют пары, прожившие в браке уже не один год.

*** Институт брачного контракта появился в Украине в 1992 году с внесением дополнений в Кодекс о браке и семье. На сегодняшний день понятие, содержание, правила заключения и расторжения брачного договора определены главой 10 Семейного кодекса Украины, который вступил в силу 1 января 2004 года.

Брачным договором регулируются имущественные отношения между супругами, определяются их имущественные права и обязанности. Стороны могут договориться о возможном порядке раздела имущества, в том числе и в случае расторжения брака, и тому подобное.

Брачный договор не может регулировать личные отношения супругов, а также личные отношения между ними и детьми.

Брачный договор может быть заключен лицами, которые подали заявление о регистрации брака, а также супругами. Договор заключается в письменной форме и нотариально заверяется.