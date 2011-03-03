Минприроды обещает в этом году очистить от пестицидов половину Украины

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует в текущем году увеличить утилизацию пестицидов и опасных отходов на 20% против 2010 года - до 14,5 тыс. тонн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор департамента экологической безопасности министерства Александр СОКОЛОВ.

«Министерство ставит в этом году очень амбициозную задачу - в период с мая по декабрь 2011 года очистить от пестицидов 13 регионов страны... Нужно будет уничтожить 14,5 тыс. тонн отходов», - сказал А.СОКОЛОВ.

По его словам, в первую очередь пестициды и опасные отходы будут вывозиться из регионов, проводящих Евро-2012, - это Донецкая, Львовская, Харьковская и Киевская области, кроме того, из санаторно-курортных регионов: Крым, Закарпатье, Прикарпатье. Также будут очищаться регионы, в которых скопление пестицидов не превышает 500-800 тонн.

«В общем, на 2012 год у нас должно быть только 9 областей, в которых останутся пестициды и ядохимикаты 1-го и 2-го классов опасности», - подчеркнул А.СОКОЛОВ.

«Но мы предполагаем на уничтожение пестицидов в 13 регионах выделить около 170 млн. грн. Кроме того, 8 областей подтвердили предварительное финансирование на 36 млн. грн. из областных фондов. В общей сложности, направим примерно 200 млн. грн. на уничтожение пестицидов», - отметил А.СОКОЛОВ. Он добавил, что еще около 60 млн. грн. планируется выделить на уничтожение мононитрохлорбензола. А.СОКОЛОВ сообщил, что вывоз более 2,5 тыс. тонн этого вещества, называемого еще «кровяной яд», находящегося в Горловке недалеко от 30-ти тонн взрывчатки, является приоритетным заданием. До этого более 20 лет в этом направлении работы не велись.

А.СОКОЛОВ отметил, что уже достигнута предварительная договоренность с Германией на вывоз и уничтожение всего объема мононитрохлорбензола.

Также он сообщил, что министерство начало работу по организации вывоза бериллия из Киева. Эти работы планируют провести в 3-м квартале этого года.

А.СОКОЛОВ добавил, что в 2010 году из Украины было вывезено более 12 тыс. тонн отходов 1-го, 2-го и 3-го класса опасности. Он отметил, что в прошлом году было выделено 42 млн. грн. на уничтожение премиксов и пестицидов в 9 регионах. Кроме того, из бюджета было выделено 298 млн. грн. Ивано-Франковской ОГА на уничтожение гексохлорбензола. Итого, в 2010 году было потрачено на вывоз и уничтожение опасных отходов и пестицидов 340 млн. грн.