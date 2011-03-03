Из Ливии эвакуировали уже свыше 400 украинцев

С 23 февраля из Ливии был эвакуирован 401 гражданин Украины: 279 лиц украинскими самолетами, 122 – транспортом других государств.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, который является председателем рабочей группы, призванной оперативно решать вопросы по обеспечению безопасности граждан Украины на территории государств Северной Африки и Ближнего Востока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, по его данным, украинская сторона собственным транспортом также обеспечила эвакуацию 166 иностранных граждан (по 31 – России и Узбекистана, 24 – Азербайджана, 16 – Таджикистана, 12 – Польши, 9 – Болгарии, по 8 – Сербии и Казахстана, 7 – Беларуси, по 4 – Киргизстана и Чехии, по 2 - Словакии, Румынии и Хорватии, по одному – Венгрии, Боснии и Герцеговины, Турции, Португалии, США и Ливии).

А.КЛЮЕВ сообщил, что по состоянию на утро 3 марта в посольстве Украины в Ливии зарегистрировались для возможного выезда в случае ухудшения ситуации 29 граждан Украины.

В связи с плановым прибытием в порт Триполи иностранных паромов, украинское посольство будет способствовать выезду наших соотечественников водным путем в направлении Мальты, сказал первый вице-премьер Украины.

Он также сообщил, что 2 марта по результатам договоренностей, достигнутых с британской стороной, 4 гражданина Украины были отправлены из города Бенгази на Мальту кораблем «Йорк» ВМС Великобритании.

Кроме того, 2 марта 20 граждан Украины, ранее эвакуированных из Ливии, были доставлены в Москву из Мальты самолетом МЧС России. Посольство Украины в Российской Федерации обеспечит их возвращение на Родину, сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, в аэропорт Борисполь также прибыли 8 граждан Украины, которые накануне были вывезены из Триполи в Бухарест самолетом румынских ВВС.