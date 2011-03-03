В Киеве во время игры в «русскую рулетку» застрелился мужчина

Вчера в Киеве во время игры в «русскую рулетку» застрелился молодой мужчина.

Как сообщила УНИАН пресс-офицер Голосеевского райуправления столичной милиции Юлия МУСТОШ, инцидент произошел около 22.00 в кафе-баре «Эмма».

По ее словам, компания из пяти мужчин в возрасте от 30 до 40 лет отдыхала в этом заведении. В какой-то момент один из мужчин предложил друзьям сыграть в «русскую рулетку», но те отказались. Тогда он достал револьвер, оставил в нем только один патрон, остальные изъяв. После этого мужчина крутанул барабан, приставил ствол револьвера к виску и нажал на спусковой крючок. “Прозвучал выстрел и молодой мужчина рухнул на пол», - отметила Ю.МУСТОШ.

По ее словам, сейчас выясняется, откуда у мужчины оружие.

Как установлено, погибший является киевлянином, проживал один.

Решается вопрос, возбуждать ли уголовное дело. Однако, как отметили в милиции, скорее всего, дело возбуждено не будет, поскольку этот случай подпадает под квалификацию самоубийство.