Идет ли тайная приватизация?

Лидер оппозиции Юлия Тимошенко сделала ряд сенсационных “приватизационных” заявлений. В частности, она сказала, что правительство готовит приватизацию 548 важных украинских предприятий, которые могут продать без проведения конкурса. Также сообщила, что право на разработку газонефтяных месторождений на Черноморском шельфе недавно было отдано компаниям, которые являются близкими к «Росукренерго». Это якобы также было сделано без конкурса с нарушением законов. При словам лидера БЮТ, жертвами темных приватизационных планов Кабмина и Фонда госимущества стали также «Укржелдортранс», «Укртелеком», Одесский припортовый завод, все государственные авиалинии Украины. Насколько это может быть правдой? Об этом корреспондент УНИАН спросил экспертов. Алексей Плотников, народный депутат Украины, Партия Регионов: Тяжело комментировать заявления, сделанные по принципу: чем более ужасная ложь, тем легче у нее поверят. Все, что я услышал от лидера оппозиции, подходит под эту максиму. Все то, что собирались приватизировать, и почти все перечисленное стоит в программе приватизации, утвержденной парламентом. Относительно Укртелекома, то в наилучшие годы никто не оценивал его больше, чем два миллиарда долларов. А теперь с учетом оборудования, плохой мировой конъюнктуры он стоит гораздо меньше. И утверждение, что он стоит десять миллиардов, звучит патологически. Относительно остальных пятиста сорока восьми предприятий, то это содержание программы приватизации.

Невзирая на то, что в стране кризис, Фонд Госимущества должен работать. И он работает. Кстати, работает с отставанием от плана, потому что поступления в бюджет от приватизации достаточно низкие.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований:

Я не анализирую деятельность Фонда Госимущества. Если Юлия Владимировна проводила анализ деятельности Фонда, то у нее, возможно, есть основания так утверждать. Однако, я очень сомневаюсь, что она проводила такой мониторинг.

Относительно отдельных пунктов этого заявления, то они звучат не очень убедительно. Стоимость активов предприятия корректно может определять только фондовый рынок, на котором должны котироваться его ценные бумаги. Другие способы оценки – субъективные, насколько субъективными являются утверждения о стоимости одного или другого объекта.

Насколько мне известно, есть политическое решение о том, что в связи с неопределенной ситуацией пока еще не следует проводить приватизацию. Это вполне корректно, поскольку у нас в стране достаточно высокие политические риски. Высокий уровень политических рисков однозначно снижает стоимость активов. Потому если в таких условиях начинать проводить торги, мы действительно можем получить меньшие средства, чем в условиях политической определенности. Если темпы приватизации замедлены, то это полностью отвечает стратегическим рассуждениям и ориентирам. И я не думаю, что возможно провести приватизацию без конкурса.

Алексей Мушак, эксперт Института национальных стратегий Украины:

Главный вывод этого заявления Тимошенко: полуправда хуже неправды. В действительности, на Черноморском побережье идут переговоры с британской кампанией CBM Oil на разработку газонефтяных месторождений, но на конечную стадию они не вышли. И с помощью переговоров хотят улучшить условия контракта для Украины. Есть проекты приватизации Укртелекома и Укржелдортранса. В прошлом году был представлен первый проект, который предусматривал сначала корпоратизировать кампанию, провести деление по отдельным направлениям, а в 2009-2010 годах провести приватизацию. Сейчас идет процесс приватизации Укртелекома...И на сегодня есть проекты по поводу продажи государственных акций у энергогенерирующих кампаний, облэнерго. Но эти приватизационные проекты были всегда: и при Тимошенко, и при Еханурове, и при Януковиче. И для того, чтобы их осуществить, нужны годы. Никто за полмесяца их не купит, потому что слишком высокие политические риски. Тимошенко подогревает градус политических страстей и поднимает вечную тему приватизации. В принципе, приватизацию проводить сейчас можно, и какие-то объекты Фонд Госимущества готовит к приватизации, или уже приватизирует. Но упомянутые Тимошенко объекты Фонд Госимущества самостоятельно продать не сможет, здесь должен быть скоординированный труд парламента и Кабмина.

Владимир Головко, руководитель центра политического анализа: Заявления, которые делает Юлия Владимировна, должны быть проверены СБУ, прокуратурой. Если говорить о параметрах, озвученных Юлией Тимошенко, то есть экономические методы определения цены. И то, что планировалось сделать по Укртелекому, - это выставить на биржу один процент, чтобы определить сколько стоит весь пакет акций.

В то время любое правительство, которое дорабатывало свой срок, пыталось продуцировать постановления, где много объектов, земельных участков переходило в новые руки. Так было в 1999 году, в 2004 году... Учитывая, что работа этого правительства также подходит к концу, то его инициативы в сфере приватизации стоит отслеживать более внимательно и оперативно на это реагировать. Думаю, что под шумок политического кризиса смогут проворачиваться очень несимпатичные дела.

Опрашивала М. Мищенко