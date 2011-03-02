В Одессе накрыли подпольный цех по производству оружия

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Одесской области совместно с СБУ ликвидировали в Одессе подпольный цех по производству огнестрельного оружия.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей облУВД.

По словам начальника ЦОСа Виктора МИРОШНИЧЕНКО, «при задержании преступников изъяты 75 единиц огнестрельного оружия, в том числе револьверы системы "наган", разные виды оружия иностранного производства, оптические приборы, свыше 1000 зарядов разного калибра, оборудование и значительное количество инструментов, которые использовались для изготовления и переделки огнестрельного оружия».

Изготовлением и переделыванием огнестрельного оружия и боеприпасов и сбытом на территории Украины занимались трое жителей Одессы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 28 и 263 (совершение преступления в составе организованной группы, незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.