Могилев недоволен ходом расследования дела об исчезновении Климентьева
Одного сотрудника уже наказал
|Василий КЛИМЕНТЬЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«В деле есть версии, имеющие право на жизнь… Но я не скажу, что доволен ходом расследования в режиме «удовлетворительно», - сказал А.МОГИЛЕВ.
Он добавил, что за недоработки по этому делу получил взыскание один из сотрудников следственной группы.
Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.
17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит исчезнувшему, его собственностью является только сим-карта.