Могилев недоволен ходом расследования дела об исчезновении Климентьева

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ недоволен ходом расследования уголовного дела об исчезновении главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В деле есть версии, имеющие право на жизнь… Но я не скажу, что доволен ходом расследования в режиме «удовлетворительно», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он добавил, что за недоработки по этому делу получил взыскание один из сотрудников следственной группы.

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит исчезнувшему, его собственностью является только сим-карта.