Ракетный крейсер спас экипаж украинской яхты в 700 км от Бермудских островов

Команда ракетного крейсера "Анзио" провела операцию по спасению украинского экипажа яхты "Амерауто", терпящей бедствие примерно в 700 километрах от Бермудских островов.

Как говорится в сообщении пресс-службы ВМС США, сигнал бедствия с яхты поступил 20 мая. На "Амерауто" поступала вода и судно медленно тонуло.

Среди американцев нашлось трое знающих русский язык, в том числе "техник-электрик газотурбинных систем, уроженец Башкирии, Владимир Московин, который и вел основную часть переговоров", - сообщает пресс-служба.

В ходе переговоров выяснилось, что на яхте прибывает вода, трюмная помпа не работает из-за проблем с генератором, один из членов экипажа был болен.

В настоящее время все четверо членов украинского экипажа чувствуют себя удовлетворительно и на борту крейсера направляются в штат Вирджиния. Всем оказана необходимая помощь, в том числе и одному из моряков, который пострадал от обезвоживания.

Украинский экипаж забрал "Амерауто" на Багамских островах и планировал дойти на яхте до Украины. Яхта прошла Бермудские острова 15 мая и с того времени шла только на парусах.

Ракетный крейсер "Анзио" возвращался на базу в Норфолк после восьмимесячного боевого дежурства в составе пятого флота США по оказанию поддержки операций в Ираке и Афганистане. Ракетный крейсер входит в состав авианесущей ударной группы, в состав которой также входит авианосец класса Нимитц "Дуайт Эйзенхауэр".

РИА "Новости"