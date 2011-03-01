По факту смерти прокурора возбудили дело по статье «умышленное убийство»

Следственным отделом прокуратуры Черкасской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства прокурора Жашковского района области Олега Осипенко, труп которого обнаружили работники МЧС 27 февраля 2011 года в сгоревшем автомобиле "Дэу Ланос", по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 ч.1 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, по предварительному заключению пожаро-технического исследования, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, доказательством чего стал обнаруженный окурок сигареты.

После проведения осмотра места происшествия, трупп был направлен в морг и проведена его экспертиза. Согласно предварительному заключению, смерть О.Осипенко могла наступить вследствие сердечного приступа или полученных ожогов, а также не исключается возможность наступления смерти в результате отравления угарным газом. Механических повреждений на трупе не обнаружено.

С целью полного и объективного исследования обстоятельств, следственным отделом прокуратуры области возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства О.Осипенко по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 ч.1 УК Украины.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, экспертизы, допросы свидетелей.

Как сообщал УНИАН, автомобиль "Дэу Ланос" сгорел на стоянке возле здания прокуратуры Жашковского района в ночь на 27 февраля 2011 года, в салоне авто на водительском сидении обнаружили труп прокурора района.