Мошенник под видом помощника нардепа 18 лет обирал бизнесменов в Киеве

В результате оперативных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска задержан мошенник, который от имени народного депутата Украины Олега ЗАРУБИНСКОГО под видом благотворительности обирал киевских бизнесменов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

По данным милиции, задержан 41-летний житель Запорожья, который «более пятнадцати последних лет он мошенничал в Киеве, и после очередной ходки на зону снова возвращался в Киев». Он уже имеет 7 судимостей, и отсидел в тюрьме в общей сложности более десяти лет. В последний раз освободился из колонии в октябре 2010 года и сразу же приехал в столицу.

Как рассказал сам задержанный, мошенническую схему получения «взносов» от бизнесменов он не менял с 1993 года. Обзванивая директоров крупных коммерческих фирм, которые работают в медицинской отрасли, мошенник представлялся народным депутатом и, ссылаясь на благотворительность, просил помочь наличными на проведение операций по протезированию малоимущих пациентов. Конечно, на благое дело никто из коммерсантов денег не жалел. Тем более, что суммы варьировались в пределах полутора–двух тысяч гривень. Никаких финансовых документов или расписок, естественно, никто не оформлял.

В этот раз мошенник работал по подобной схеме с той лишь разницей, что назывался не народным депутатом, а его помощником или водителем. Для большей убедительности он изготовил визитки народного депутата с фиктивными реквизитами, а для себя выправил справку том, что он является членом некоего благотворительного общества по оказанию помощи малоимущим гражданам. Хотя, в большинстве случаев, коммерсанты этими бумагами не интересовались вообще, отметили в милиции.

Как говорится в сообщении, «более двух третей предпринимателей при личной встрече с «помощником народного депутата» отказывались платить взносы. Эта новость неприятно удивила мошенника. Ведь в прошлый раз бизнесмены с деньгами расставались куда более охотно».

В отношение мошенника возбуждено уголовное дело. Следствием уже установлено более десяти обманутых коммерсантов. Им нанесен общий ущерб на сумму более пятнадцати тысяч гривень. Но оперативники полагают, что обманутых намного больше. Ведь сам задержанный охотно сотрудничает со следствием и указывает адреса посещенных фирм.

«Уже с первых шагов следствие столкнулось с нежеланием потерпевших писать заявления в милицию. Коммерсанты мотивируют это нехваткой времени. Но, скорее всего, им, солидным людям, просто стыдно выступать в таком неприглядном свете», - говорится в сообщении.

Киевская милиция обращается ко всем гражданам, к кому обращался этот мошенник, с просьбой помочь следствию установить истину по этому делу.