В Донецкой области мэр Зугрэса попался на взятке
18:27, 28 февраля 2011Общество
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"Решил вопрос" с земельным участком...
Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области и областной прокуратурой во время получения взятки задержали мэра города Зугрэс.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник подозревается в вымогательстве и получении 40 тысяч гривен взятки от гражданина за решение вопроса о выделении ему земельного участка для строительства частного коттеджа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за получение взятки в крупном размере и избрании меры пресечения.
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