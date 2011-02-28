В Донецкой области мэр Зугрэса попался на взятке

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области и областной прокуратурой во время получения взятки задержали мэра города Зугрэс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник подозревается в вымогательстве и получении 40 тысяч гривен взятки от гражданина за решение вопроса о выделении ему земельного участка для строительства частного коттеджа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за получение взятки в крупном размере и избрании меры пресечения.