Америка предупредила Януковича о возможной экономической изоляции Украины

Американская торговая палата (АТП) в Украине считает, что принятие изменений в Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», предложенных законопроектом № 8053, может привести к экономической изоляции Украины.

Об этом говорится в письме АТП к Президенту Украины от 23 февраля 2011 года, копия которого есть в распоряжении УНИАН.

Авторы письма обращают внимание на то, что предложенные изменения предусматривают введение государственной монополии на экспорт пищевых и сельхозпродуктов, и просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию.

В письме отмечается, что в случае принятия предложенных законопроектом изменений производители сельхозпродукции и определенные государством компании-агенты будут наделены исключительным правом осуществлять экспорт пищевых продуктов и сельскохозяйственных товаров. “Таким образом, закон де-юре и де-факто ликвидирует свободный рынок и установит государственную монополию на экспорт пищевой и сельскохозяйственной продукции”, – говорится в письме.

В АТП отмечают, что принятие изменений в закон фактически приведет к установлению контроля государства над зерновым рынком. Правительство сможет принимать решения по своему усмотрению по поводу того, кто именно получит лицензию на экспорт, будет установлена монополия одной или нескольких компаний в сфере экспорта пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции. Кроме ухудшения репутации Украины и причинения финансовых и коммерческих убытков, эти правовые шаги, считают в АТП, будут противоречить ряду законов и юридическим обязательствам по поддержке свободной торговли и иностранных инвестиций, которые наша страна приняла на себя в рамках ВТО и других международных и двусторонних договоров.

Поскольку предложенный законопроект должен пройти экспертную оценку правительства Украины, прежде чем он будет передан в Верховную Раду на рассмотрение и принят, члены Палаты отмечают, что Кабинет Министров должен выступить против принятия предложенных поправок. “В случае бездеятельности правительство Украины нарушит выполнение своих обязательств и будет действовать вопреки политическим заявлениям, сделанным Президентом Украины, премьер-министром и другими высшими государственными должностными лицами, которые обязались соблюдать принципі свободного рынка и поддерживать привлечение иностранных инвестиций в Украину”, – отмечается в письме.

Принудительное снижение цен на внутреннем рынке со стороны монополиста-экспортера, считают в АТП, может нанести ущерб фермерам и сельхозпроизводителям, поставить под угрозу ликвидации несколько тысяч предприятий, которые занимаются производством и экспортом сельхозпродукции, поскольку они не смогут продавать свою продукцию по справедливым ценам.

Также в письме отмечается, что в случае принятия предложенных изменений резко снизится финансирование, доступное для фермеров и предприятий пищевой промышленности, поскольку на сегодняшний день его предоставляют иностранные и отечественные инвесторы – компании, занимающиеся торговлей и экспортом.

Кроме того, предостерегают в АТП, возможно закрытие бизнесовых операций, которые осуществляются основными иностранными инвесторами, вплоть до их выхода с украинского рынка; создастся критическая ситуация с поступлением новых иностранных и отечественных инвестиций в развитие инфраструктуры сельского хозяйства и пищевой промышленности; против государства Украина могут быть поданы многомиллиардные международные иски в связи с потерей инвестиций и доходов.

По мнению авторов письма, с принятием предложенных изменений Украину опять начнут воспринимать “как страну с нерыночной экономикой и законодательством, которое нарушает права иностранных и отечественных инвесторов и поддерживает монополию и коррупцию”.

АТП обращается к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой “приложить все возможные усилия ради соблюдения законности, недопущения последующей монополизации аграрного сектора, роста расходов сельскохозяйственных производителей и, в конечном итоге, экономической изоляции Украины”.

В то же время АТП подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с руководством Украины в обеспечении соблюдения принципов свободного рынка в аграрном секторе.

Письмо направлено от имени Совета директоров Американской торговой палаты в Украине и компаний – членов АТП.

Как сообщал УНИАН, законопроектом № 8053 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» депутаты предлагают разрешить экспорт зерна из Украины только госагенту или товаропроизводителям. Законопроектом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов определяет Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка. Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.