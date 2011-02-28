Над Десятинной церковью таки будут строить, но еще не знают, что

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение об объявлении блиц-конкурса по определению лучшей градостроительной концепции культурного, архитектурного и художественного восстановления памятника археологии национального значения «Детинец древнего Киева VIII-X вв. с фундаментом Десятинной церкви X в.».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Конкурс проводится с 25 февраля до 25 апреля 2011 года, подведение итогов конкурса состоится до 29 апреля текущего года.

Выставка конкурсных работ будет экспонироваться в помещении Дома архитектора по ул. Б.Гринченко, 7 на протяжении двух недель после завершения срока представления работ.

Условия конкурса предусматривают консервирование и современную музеефикацию аутентичных остатков и следов церкви Богородицы (Десятинной), создание архитектурного ансамбля с инфраструктурой музейного комплекса. Важно предусмотреть возможность проведения дальнейших научно-археологических и историко-культурных исследований древних поселений эпохи неолита и железного века, цитадели древнего Киева Х в., некрополя X и XI веков, остатков княжеских дворцов, следов первых этапов формирования государственности в Киевской Руси из единой для всех славянских народов Восточной Европы духовной и символической ценности – церкви Богородицы (Десятинной) X–XIII вв.

Также поставлена задача создать надлежащие условия для открытого экскурсионного посещения всего комплекса памятников историко-культурного наследия всемирного значения, отправления религиозных потребностей граждан и проведения других мероприятий. Кроме того, необходимо определить целесообразную пешеходно-транспортную схему вокруг памятника, найти самые лучшие решения по комплексному благоустройству, озеленению, экологическому оздоровлению и ночному освещению территории.

Участие в конкурсе могут принять специалисты, авторские коллективы и юридические лица, имеющие соответствующий профессиональный уровень. Регистрация участников и выдача конкурсной документации проводится в недельный срок со дня объявления конкурса, а именно: с 25 февраля до 1 марта 2011 года по адресу: ул. Крещатик, 32, 2-й этаж, комната 26 (тел. 278-80-65).

Автору или авторскому коллективу, который получит первое место, предоставляется преимущество для дальнейшей разработки и реализации идеи по договоренности с заказчиком конкурса, которым определено Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды совместно с Государственной службой по вопросам национального культурного наследия.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля с.г. министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК заверил, что на территории остатков Десятинной церкви не планируется строительство новых церквей.

“Максимально, что там будет происходить на сегодняшний день, это музеефикация остатков”, - сказал М.КУЛИНЯК.

При этом он от метил, что никто не знает, как выглядела Десятинная церковь, и это является темой для научных исследований. По словам М.КУЛИНЯКА, место, на котором стояла церковь, является национальным памятником и по закону не может передаваться в собственность.

Как известно, ранее ряд СМИ цитировали представителя УПЦ Московского патриархата, который заявил, что уже готов проект строительства нового культового сооружения на фундаменте Десятинной церкви.