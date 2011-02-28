Напуганные новым Налоговым кодексом украинцы не хотят открывать бизнес

В Украине резко уменьшилось количество желающих начать собственный бизнес. От коммерческих начинаний предпринимателей отпугивает новый Налоговый кодекс, утверждают они.

Если еще в апреле 2010 года во Львове государственную регистрацию прошли полтысячи граждан, чтобы получить статус предпринимателя, то в декабре таковых было лишь 177 смельчаков. Нисходящая тенденция продолжается – ежемесячно количество регистраций уменьшается, сообщают в управлении государственной регистрации Львовского горсовета. Это касается не только регистрации физических лиц как предпринимателей, но и основанных частных предприятий, которые являются юридическими лицами. Кроме того, выжидательную позицию заняли не только те, кто хотел бы положить начало бизнесу, но и те, кто уже зарегистрировался. В настоящее время многие предприниматели подали заявления на приостановку деятельности.

Председателя Клуба предпринимателей Львовской области Андрея Якимива такая нисходящая тенденция не удивляет. По его мнению, это закономерно учитывая резкое изменение правил ведения бизнеса в Украине, продиктованное новым Налоговым кодексом, сказал он в интервью Deutsche Welle. Для развития бизнеса необходима уверенность в том, что будет происходить по крайней мере на протяжении года, а власть буквально за месяц-полтора меняет подходы в организации бизнеса, говорит эксперт. К тому же все еще непонятна ситуация с упрощенной системой налогообложения.

«Предприниматели не регистрируются, потому что это – состояние выжидания. Это связано с непонятными правилами и условиями работы бизнеса. Я оцениваю это очень негативно и критически. Если власть прибегает к кардинальным изменениям в подходах, то предпринимателям нужно было дать какой-то переходный период, хотя бы год, чтобы они переориентировались на новые условия ведения налогово-бухгалтерского учета», - отметил Якимив.

Такая негативная тенденция наблюдается во всех регионах страны, заявляет эксперт, ссылаясь на данные коллег из предпринимательской среды в других областях. Он не берется прогнозировать, сколько продлиться такая стагнация. Сначала власть должна наладить конструктивный диалог с предпринимателями, убежден председатель Клуба предпринимателей Львовской области.

Львовщина на протяжении последних лет занимала передовые позиции относительно количества желающих начать собственный бизнес. За 2010 год в области зарегистрировались 14 тысяч предпринимателей физических лиц, во Львове – 4 тысячи. В целом на Львовщине около 100 тысяч предпринимателей и 19 тысяч малых частных предприятий.