Из Ливии в Киев вернулся четвертый самолет с эвакуированными

Из Ливии сегодня вернулся еще один самолет с 13 украинцами и 21 гражданином других государств на борту.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, лайнер "Международных авиалиний Украины" приземлился в аэропорту "Борисполь" в 20:45.

По его словам, кроме украинцев в "Борисполь" прилетели один гражданин Португалии, один - Румынии, один - Польши, восемь - Сербии, шесть - Болгарии, один Таджикистана, один - Киргизии и два гражданина Хорватии.

“Это четвертый самолет, который отправила Украины для эвакуации своих граждан с территории Ливии", - подчеркнул А.ДИКУСАРОВ.