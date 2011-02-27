Из Ливии в Киев вернулся четвертый самолет с эвакуированными
23:20, 27 февраля 2011Общество
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На борту 34 пассажира
Из Ливии сегодня вернулся еще один самолет с 13 украинцами и 21 гражданином других государств на борту.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, лайнер "Международных авиалиний Украины" приземлился в аэропорту "Борисполь" в 20:45.
По его словам, кроме украинцев в "Борисполь" прилетели один гражданин Португалии, один - Румынии, один - Польши, восемь - Сербии, шесть - Болгарии, один Таджикистана, один - Киргизии и два гражданина Хорватии.
“Это четвертый самолет, который отправила Украины для эвакуации своих граждан с территории Ливии", - подчеркнул А.ДИКУСАРОВ.
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