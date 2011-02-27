В многодетной семье повесился подросток

В селе Новыны Красноармейского района Житомирской области повесился восьмиклассник местной средней школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в УМВД Украины в Житомирской области.

Трагедия произошла 20 февраля этого года. Именно тогда в Красноармейское райотделение милиции поступило сообщение о трагедии, произошедшей дома в многодетной семье.

На место события выехали стражи порядка, вскоре специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В данный момент милиция проводит проверку обстоятельств трагического происшествия. Стражи порядка рассматривают несколько версий трагедии, в том числе и конфликт с одноклассниками.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.