В Киевской области на Масляную испекли блин диаметром 2,5 метра

В городе Иванков Киевской области сегодня во время празднования Масляной испечен блин диаметром 2,5 метра.

Как передает корреспондент УНИАН, в массовых гуляниях по случаю праздника приняли участие жители и сельхозпроизводители всех районов Киевской области, а также руководство области.

В интервью журналистам председатель Киевской областной госадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, комментируя это событие, сказал, что «сегодня здесь мы испечем самій большой - в 2,5 метра – блин на Киевщине и, я думаю, что и в Украине. Но главное - он будет с икрой».

«Я вам скажу, - продолжил губернатор, - что мы эти мероприятия делаем не для «галочки», как говорят, а для людей. Почему в Иванковском районе? Потому что для меня как-то унизительно слышать, когда говорят, что Иванковский, Полесский районы являются депрессивными (имеется в виду, что они максимально приближены, в числе других районов Киевской области, к Чернобыльской АЭС – УНИАН). Я скажу, что это не депрессивные места. Они имеют свое будущее: здесь такие же люди живут, как, скажем, в Обуховском районе или в Бориспольском районе. И мы сделаем так, чтобы район и этот край Киевщины развивался».

Также А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что на сегодняшнем празднике его участников ожидают, кроме гигантских блинов, и различные призы, которые смогут получить смельчаки, которые по традиции поднимутся на высокий деревянный столб и достанут бумажки, в которых будет написано, что они выиграли корову, теленка, поросёнка, кролика или птицу.

Кроме того, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, на празднике сегодня будет разыграна лотерея, вырученные средства от которой пойдут одному из детских садов.

Подытоживая, губернатор отметил, что такой масштабный праздник регионального значения проходит впервые за несколько последних лет. «Моя цель – мы будем вот такие праздники делать в каждом районе», - заверил А.ПРИСЯЖНЮК.