В Запорожье требовали освободить задержанных в деле о "голове Сталина"

Активисты Запорожской организации ВО "Свобода" и ряда национал-патриотических организаций Запорожья, Мелитополя и Днепропетровска - в общей сложности около 10 человек - организовали в суботу в центре города марш в поддержку заключенных по делу об обезглавливании памятника Сталину.

Как передает кореспондент УНИАН, участники акции несли национальные флаги Украины, фотографии заключенных по подозрению в повреждении памятника Сталину и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным!" и "Украина - не концлагерь!".

В марше в поддержку заключенных приняла участие так же Нина АНДРЮЩЕНКО - мать Эдуарда АНДРЮЩЕНКО - запорожского студента-историка, задержанного по данному делу в начале января.

“Этот марш - попытка привлечь внимание к ситуации с незаконным содержанием под стражей молодых людей, которым 80% украинцев пожали бы руки за то, что повредили памятник Сталину", - заявила Н.АНДРЮЩЕНКО, отметив, что не понимает почему ее сын, "вся причастность которого к делу заключается в том, что он показал "тризубовцам", где находится памятник, два месяца сидит в СИЗО".