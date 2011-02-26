В Херсоне горело мореходное училище

В Херсоне случился пожар в мореходном училище рыбной промышленности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, на номер оперативно-диспетчерской службы 101 поступило сообщение о возгорании, которое возникло на первом этаже в одном из помещений центрального учебного корпуса №1 Херсонского мореходного училища рыбной промышленности, расположенного по ул. Ленина. На место выехали пожарно-спасательные подразделения областной службы МЧС.

Выяснилось, что огонь возник в помещении приемной комиссии. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

На время ликвидации пожара из училища были эвакуированы ученики и трудовой коллектив.

Ущерб от пожара устанавливается.