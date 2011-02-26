В Житомире повесился студент одного из высших учебных заведений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в УМВД Украины в Житомирской области.

Трагедия произошла в одном из студенческих общежитий.

На место события сразу же выехали стражи порядка, вскоре была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В данное время правоохранители проводят проверку обстоятельств трагического случая.