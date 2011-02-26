В Житомире повесился студент
16:41, 26 февраля 2011Общество
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Назначена судебно-медицинская экспертиза
В Житомире повесился студент одного из высших учебных заведений.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в УМВД Украины в Житомирской области.
Трагедия произошла в одном из студенческих общежитий.
На место события сразу же выехали стражи порядка, вскоре была назначена судебно-медицинская экспертиза.
В данное время правоохранители проводят проверку обстоятельств трагического случая.
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