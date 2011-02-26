В Запорожье горит гипермаркет стройматериалов, бытовой техники «Новая линия».

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом подтвердили в Запорожском территориальном управлении МЧС. «Да, действительно, к нам сейчас поступило сообщение о пожаре в гипермаркете «Новая линия» в Хортицком районе Запорожья. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, выехала скорая помощь», - сообщили в МЧС, отметив, что пока достоверной информации о причинах возгорания, а также о классе пожара на данный момент нет.