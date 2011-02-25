На рассмотрении жалобы Луценко прессе не дали снимать судей и прокуроров

Во время сегодняшнего заседания Апелляционного суда города Киева телеканалам было запрещено в зале судебного заседания во время рассмотрения жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на продление его ареста снимать судей и представителей Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, операторы с телекамерами пропустили в зал суда, отметив, что они могут снимать только адвоката Ю.ЛУЦЕНКО.

В результате представители телеканалов имели возможность не больше трех минут, пока продолжалось выступление адвоката, из 10 разрешенных судом минут, осуществлять видеозапись.

После выступления адвоката суд удалился в совещательную комнату, отметив, что в зале судебного заседания могут остаться только стороны - участницы процесса, а все лица с фото- и видеоаппаратурой должны оставить зал.