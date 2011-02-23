Чижмаря «заказал» милиционер
10:57, 23 февраля 2011Общество
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Мотив - неприязненные личные отношения
|Юрий Чижмарь
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
“Никакой политической и профессиональной почвы это преступление не имеет. Мотив - неприязненные личные отношения. Исполнителя преступного деяния, который плеснул кислоту в лицо чиновнику, правоохранители задержали еще несколько дней назад. Мужчина во всем сознался. Сейчас продолжается следствие”, - заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.
Также он отметил, что, невзирая на то, что заказчиком оказался работник милиции, ответственности ему не избежать, ведь закон один для всех.
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