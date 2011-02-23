Чижмаря «заказал» милиционер

Заказчиком преступления против заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ оказался руководитель одного из территориальных подразделений милиции Главного управления внутренних дел Украины в городе Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

“Никакой политической и профессиональной почвы это преступление не имеет. Мотив - неприязненные личные отношения. Исполнителя преступного деяния, который плеснул кислоту в лицо чиновнику, правоохранители задержали еще несколько дней назад. Мужчина во всем сознался. Сейчас продолжается следствие”, - заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

Также он отметил, что, невзирая на то, что заказчиком оказался работник милиции, ответственности ему не избежать, ведь закон один для всех.